Zirve Vakıf'ın

Sultanlar Ligi'nde koltuğun yeni sahibi Vakıfbank... 16. hafta mücadelesinde Fenerbahçe Opet'i ağırlayan sarı-siyahlı ekip, 112 dakika süren mücadelede rakibine sadece tek vererek zafere uzandı ve zirveye yükseldi: 3-1. VakıfBank 14. galibiyetini alarak liderliğe yükselirken, Fenerbahçe Opet üçüncü yenilgisini alarak ikinci sıraya geriledi. Birinci sete iyi başlayan Vakıf- Bank, etkili olan servislerle 5-1 öne geçti. Fenerbahçe Opet, Fedorovtseva ve Vargas ile smaçlarla sayılar bularak 24-20 üstünlük yakaladı. Bartsch-Hackley ve Haak ikilisiyle sayılar bulan VakıfBank, Zehra ile de etkili olarak ilk seti 27-25 ile lehine çevirmesini bildi. Yine çekişmeli geçen ikinci seti F.Bahçe 25-23 alarak maça ortak oldu: 1-1. Ancak daha sonraki setleri 25-21 ve 20-10 alan Vakıfbank, 3-1 kazanarak salondan lider olarak ayrılmayı başardı.



Ligde sadece 2 maç kaybeden Vakıfbank, 3'er yenilgisi bulunan Fenerbahçe Opet, Eczacıbaşı Dynavit ve THY'nin önünde zirveye yerleşti.