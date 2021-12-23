Haberler Voleybol Cizre Belediye Galatasaray voleybol maçında olaylı kavga!

Cizre Belediye Galatasaray voleybol maçında olaylı kavga!

XA Sigorta Kupa Voley çeyrek final maçında Cizre Belediye ile Galatasaray kozlarını paylaştı. Oynanan voleybol maçında Cizre Belediye'nin yardımcı antrenörünün Galatasaray'ın oyuncularına çıkışmasıyla yumruklu kavga çıktı. Kavga, antrenörün de dahil olmasıyla birlikte tribüne de sıçradı. İşte tüm detaylar...

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 23 Aralık 2021 Perşembe 12:00 Güncelleme Tarihi: 23 Aralık 2021 Perşembe 12:18
Cizre Belediye Galatasaray voleybol maçında olaylı kavga!

Galatasaray ile Cizre Belediye arasında oynanan AXA Sigorta Kupa Voley çeyrek final maçında yumruklu kavga çıktı. Cizre Belediye'nin yardımcı antrenörünün Galatasaraylı takım oyuncularına çıkışmasıyla başlayan tartışmalar antrenörün atılmasıyla tribüne sıçradı.

Cizre Belediye'nin yardımcı antrenörünün tribündeki arkadaşları da kavgaya dahil olunca tribünlerde yumruklaşmalar yaşandı. Kavga daha sonra koridorlara kadar sıçradı.

Maç yaklaşık 10 dakika dururken kavgayı polis ayırdı.

Maçı ise Galatasaray 3-2 yenerek yarı finale çıktı.

DİĞER
Son dakika: Fatih Karagümrük maçı sonrası Fenerbahçeli futbolculardan olay sözler! "Utanç verici..."
Kayseri'de korkunç olay! Tuvalet kapısı ile pencereyi karıştırınca yere çakıldı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor