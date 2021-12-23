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Cizre Belediye - Galatasaray maçında kavga!

Cizre Belediye ile Galatasaray arasında oynana voleybol maçında yumruklu kavga çıktı. Kavga, antrenörün de dahil olmasıyla birlikte tribüne de sıçradı. İşte tüm detaylar...

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 23 Aralık 2021 Perşembe 10:41 Güncelleme Tarihi: 23 Aralık 2021 Perşembe 11:01
Cizre Belediye - Galatasaray maçında kavga!

Galatasaray ile Cizre Belediye arasında oynanan AXA Sigorta Kupa Voley çeyrek final maçında yumruklu kavga çıktı. Cizre Belediye'nin yardımcı antrenörünün Galatasaraylı takım oyuncularına çıkışmasıyla başlayan tartışmalar antrenörün atılmasıyla tribüne sıçradı.

Cizre Belediye'nin yardımcı antrenörünün tribündeki arkadaşları da kavgaya dahil olunca tribünlerde yumruklaşmalar yaşandı. Kavga daha sonra koridorlara kadar sıçradı.

Maç yaklaşık 10 dakika dururken kavgayı polis ayırdı.

Maçı ise Galatasaray 3-2 yenerek yarı finale çıktı.

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