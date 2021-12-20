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Tebrikler Fenerbahçe!

Sarı-lacivertliler, Brezilya ekibi Minas’ı 3-0 yenerek dünya üçüncüsü oldu. Fenerbahçe, 25-17’lik ikinci set sonucuyla da organizasyon rekorunu kırdı.

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 20 Aralık 2021 Pazartesi 06:50
Tebrikler Fenerbahçe!

Uluslararası Voleybol Federasyonu Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda Fenerbahçe Opet, Brezilya ekibi Minas'ı 3-0 yenerek üçüncü oldu. Maça iyi başlayan sarı-lacivertliler, ilk seti 25-18 kazanarak 1-0 öne geçti. İkinci sette rakibine sadece 7 sayı imkanı veren Fenerbahçe, 25-7 kazanarak durumu 2-0 yaptı. Bu setteki skor, Dünya Kulüpler Şampiyonası tarihinin en farklı seti olarak tarihe geçti. Çekişmeli geçen üçüncü seti 28-26, maçı da 3-0 kazanan Kanarya, turnuvayı üçüncü tamamladı. Organizasyonda 2010 yılında şampiyonluğa ulaşan Fenerbahçe Opet, 2012'de üçüncü olmuştu.

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