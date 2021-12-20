Şampiyon Vakıf

Bu gurur Türkiye'nin... VakıfBank, Dünya'nın 1 numarası oldu! Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda VakıfBank, İtalya ekibi Imoco Volley'i 3-2 yenerek dördüncü kez dünya şampiyonu oldu. Temsilcimiz ilk seti 25-15 kazandı. Imoco ikinci seti 25-22 kazanarak durumu 1-1 yaptı. 3. setti Vakıfbank, 25-22 tekrar 2-1 öne geçti.

4 YIL SONRA YENİDEN

Dördüncü sette İtalyan temsilcisi Imoco Volley, 25-22 üstünlük sağladı ve skor 2-2 oldu. Maçın son setini 15-7, mücadeleyi de 3-2 kazanan VakıfBank dünya şampiyonluğunu elde etti. Temsilcimiz maç sonunda büyük sevinç yaşadı. 2013, 2017 ve 2018 yıllarında üç kez Dünya Şampiyonu olan VakıfBank, 4. kez şampiyonluğa ulaşmış oldu.

BAKAN KASAPOĞLU'NDAN KUTLAMA

Final maçını salonda takip eden Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, şampiyon Vakıfbank Kadın Voleybol Takımı'nı tebrik etti.Bakan Kasapoğlu, mesajında şu ifadelere yer verdi: "Türkiye'nin ev sahipliğindeki Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda üstün bir mücadele örneği göstererek şampiyonluğa ulaşan VakıfBank Kadın Voleybol Takımı'nı ve aynı turnuvada bronz madalyanın sahibi olan Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı'nı kutluyorum."