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Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Vakıfbank ve Fenerbahçe'ye tebrik!

FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası’nda Vakıfbank şampiyon olurken Fenerbahçe Opet turnuvayı 3. olarak bitirdi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan ise bu iki kulüp için tebrik mesajı yayınladı. İşte o paylaşım...

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 20 Aralık 2021 Pazartesi 16:02
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Vakıfbank ve Fenerbahçe'ye tebrik!

FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda Vakıfbank şampiyon olurken Fenerbahçe Opet turnuvayı 3. olarak tamamladı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan ise iki kulüp için tebrik mesajı yayınladı.

Başkan Erdoğan paylaşımında, "Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda Dünya Şampiyonluğunu elde eden VakıfBank Spor Kulübü'nü ve aynı turnuvada Dünya 3'üncüsü olan Fenerbahçe Opet'i canı gönülden tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

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