SON DAKİKA: Fenerbahçe Opet FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda 3. oldu!

Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı, Türkiye'nin ev sahipliğinde ilk kez düzenlenen FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası'ndaki üçüncülük maçında Brezilya ekibi Minas Tenis Clube ile karşılaştı. Rakibi karşısında baştan sona üstün bir oyun ortaya koyan Sarı Melekler; 25-18, 25-7 ve 28-26'lık setler sonunda rakibini 3-0 mağlup etti ve dünya üçüncüsü oldu.

FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda 2010 yılında şampiyonluğa uzanan Fenerbahçe Opet, 2012'nin ardından ikinci kez dünya üçüncüsü oldu.

Ankara Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmaya sarı-lacivertliler, Anna Lazareva, Mina Popovic, Arina Fedorovtseva, Eda Erdem Dündar, Buse Ünal, Meliha İsmailoğlu altısı ve libero Gizem Örge'yle başladı.

Maça Buse Ünal ve Arina Fedorovtseva'yla hızlı başlayan Fenerbahçe, 4 sayılık bir fark yakaladı (6-2). Çaprazda Eda Erdem Dündar'ın da skor katkısıyla üstünlüğünü koruyan Kanarya karşısında Cuttino ve Neriman Özsoy'la üst üste sayılar bulan Brezilya temsilcisi maça ortak oldu (11-11). Bu bölümde Buse Ünal'ın Ace'i, Anna Lazareva'nın da etkili performansıyla toparlanan Fenerbahçe Opet, 15-11'lik üstünlüğü yakaladı. Setin devamında Daroit ve Macris'le sete tutunmaya çalışan Minas'ın direncini Kaptan Eda Erdem Dündar ve Fedorovtseva'yla kıran Sarı Melekler, 25-18'le setin kazananı oldu.

İlk sette olduğu gibi ikinci sete de Buse Ünal'ın Ace'i, Anna Lazareva'nın da blok sayılarıyla hızlı başlayan F.Bahçe'de setin hemen başında skora katkı yapan isimlere Mina Popovic de ekledi ve skor 5-2'ye geldi. Tempolu oyunuyla rakibe nefes aldırmayan Fenerbahçe Opet, Eda Erdem Dündar'ın yıldızlaştığı sette farkı 8 sayıya çıkarttı ve teknik molaya 12-4 önde girdi. Mola dönüşünde Arina Fedorovtseva, Meliha İsmailoğlu, Eda Erdem Dündar ve Buse Ünal'la 9-0'lık bir seri yakalayan Fenerbahçe, skoru 21-4'e getirdi. Rakibin direncinin tam anlamıyla kırıldığı ve beraberinde hataların da arttığı seti farklı şekilde kazanan(25-7) Fenerbahçe, skoru 2-0'a getirdi.

İlk iki sete oranlan üçüncü sete Neriman Özsoy ve Daroit'la oldukça etkili başlayan Minas Tenis Clube, teknik molaya da 8-12'lik skorla önde giren taraf oldu. Mola dönüşünde çaprazda Arina'yı çok iyi kullanan sarı-lacivertliler, 14-13 öne geçti. Son bölümü büyük bir çekişmeye ve heyecana sahne olan setin kazananı 28-26'lık skorla Fenerbahçe oldu.