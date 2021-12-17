Vakıfbank çok rahat

Türkiye'nin ev sahibi olduğu Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası B Grubundaki ilk maçında VakıfBank, Kazakistan'ın Altay takımını 3-0 mağlup etti. Vakıf- Bank, Ankara'daki mücadelenin ilk setini 25-13 kazandı. Giovanni Guidetti, 2. sette rotasyona giderek Buket Gülübay, Derya Cebecioğlu, Tuğba Şenoğlu'na görev verdi. Sarı-siyahlılar, önemli isimlerini dinlendirdiği seti, 25-10 kazanarak skoru 2-0 yaptı.



4. KUPA PEŞİNDE

Ogbou, Haak ve Hacley'i skorda farkı açınca dinlendiren VakıfBank, seti 25-17, maçı da 3-0 kazandı. Organizasyonda daha önce 3 kez şampiyonluk yaşayan VakıfBank, gruptaki ikinci maçında bugün saat 18.30'da Brezilya'dan Minas takımıyla karşılaşacak. Grup maçları sonucunda ilk iki sırayı alan takımlar yarın yarı finalde mücadele edecek. Üçüncülük ve final maçı, 19 Aralık Pazar günü oynanacak.



'YOLUMUZ ÇOK UZUN'

Vakıfbank başantrenörü Giovanni Guidetti "İyi başlamak önemliydi. Bugünkü oyundan çok mutluyum. Atmosfer muhteşemdi, burada olduğumuz için mutluyuz. Uzun bir yolumuz var, devam etmek istiyoruz. Kimseden korkmuyoruz" ifadelerini kullandı.



HAAK'TAN 15 SAYI

Sarı-siyahlı takımda 15 sayıyla oynayan Isabelle Haak, takımın en skorer ismi oldu. İsveçli oyuncu 2 blok ve 2 ace sayısıyla da dikkatleri üzerine çekti. Altay karşısında Chiaka Ogbou 12, Zehra Güneş ise 11 sayıyla oynayarak galibiyete katkı sağladı.