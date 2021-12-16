Haberler Voleybol Şampiyon Vakıf Altay önünde

Şampiyon Vakıf Altay önünde

Ankara'nın ev sahipliğinde dün başlayan FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda, Fenerbahçe'yle birlikte ülkemizi temsil eden VakıfBank, bugün sahne alıyor.

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 16 Aralık 2021 Perşembe 06:50
Şampiyon Vakıf Altay önünde
Ankara'nın ev sahipliğinde dün başlayan FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda, Fenerbahçe'yle birlikte ülkemizi temsil eden VakıfBank, bugün sahne alıyor. 3 şampiyonluğu olan ve tüm dünyada bu kupayı en çok kaldıran takım unvanının sahibi sarı-siyahlılar, B Grubu ilk maçında Kazak ekibi Altay'la Ankara Spor Salonu'nda saat 15.00'te karşılaşacak.

Vakıbank'ın yer aldığı B Grubu ilk maçında, Brezilya'nın Minas takımı, Kazakistan'ın Altay ekibini 3-0 mağlup etti. Grup maçlarında ilk iki sırayı alan takımlar cumartesi günü yarı finalde mücadele edecek. Şampiyonanın 3.'lük ve final maçı, pazar günü oynanacak.
DİĞER
Beren Saat'in son halini gören 'Selena Gomez' sandı! Beren Saat'ten iddialı pozlar...
Bircan Bali'den Mehmet Dinçerler'in Mark Twain'li cevabına Reza Zarrab'lı olay yanıt! 'Arkadaşının kocasıyla olanla....'
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor