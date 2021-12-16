Şampiyon Vakıf Altay önünde

Ankara'nın ev sahipliğinde dün başlayan FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda, Fenerbahçe'yle birlikte ülkemizi temsil eden VakıfBank, bugün sahne alıyor. 3 şampiyonluğu olan ve tüm dünyada bu kupayı en çok kaldıran takım unvanının sahibi sarı-siyahlılar, B Grubu ilk maçında Kazak ekibi Altay'la Ankara Spor Salonu'nda saat 15.00'te karşılaşacak.
Vakıbank'ın yer aldığı B Grubu ilk maçında, Brezilya'nın Minas takımı, Kazakistan'ın Altay ekibini 3-0 mağlup etti. Grup maçlarında ilk iki sırayı alan takımlar cumartesi günü yarı finalde mücadele edecek. Şampiyonanın 3.'lük ve final maçı, pazar günü oynanacak.