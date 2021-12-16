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Fenerbahçe Opet Dentil Praia'yı mağlup etti!

Son dakika spor haberi: FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası'nın ikinci gününde Fenerbahçe Opet, Dentil Praia'yı 3-1 mağlup etti. İlk seti geride kapatan sarı-lacivertliler üst üste 3 seti kazanıp karşılaşmanın galibi oldu. Arina Fedorovtseva kaydettiği 28 sayıyla maçın skoreri oldu.

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 16 Aralık 2021 Perşembe 21:17
Fenerbahçe Opet Dentil Praia'yı mağlup etti!

Karşılaşmanın başında blok-defans üstünlüğünü rakibine kaptıran Fenerbahçe, serviste de aradığını bulamayınca teknik molaya 12-8 geride girdi. Pasör Naz Aydemir Akyol'un oyuna dahil olmasıyla etkinliğini arttıran sarı-lacivertliler, sete tutunmayı başarsa da serisinin sürdüremedi ve ilk seti 25-22'lik skorla kaybetti. İkinci sette rakibine Fedorovtseva ve Lazereva ile karşı üstünlük kuran Fenerbahçe, Brezilya ekibinin hatalarını iyi değerlendirdi. Sarı-lacivertliler, seti 25-23 kazandı ve skora denge geldi: 1-1.

Üçüncü sette hücumda etkili bir görüntü çizen Fenerbahçe Opet, servisten de istediği katkıyı alınca Dentil karşılık veremedi ve set 25-18'lik skorla Fenerbahçe'nin oldu.

Karşılıklı sayılarla başlayan dördüncü sette Fenerbahçe savunma ve hücum dengesini bozmadı. Mücadelenin son diliminde hata yapmayan sarı lacivertliler maçı 3-1 kazanmayı başardı.

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