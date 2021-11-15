Zirvenin hakimi Vakıfbank

Misli.com Sultanlar Ligi'nin 9. hafta maçında Vakıf- Bank, Türk Hava Yolları'nı 3-1 yendi. Zirveyi yakından ilgilendiren mücadelede; 27-29, 25-18, 30-32 ve 22-25'lik setlerle kazanan sarı-siyahlılar, 8. galibiyetini alarak liderliğini sürdürdü.
Misli.com Sultanlar Ligi'nin 9. hafta maçında Vakıf- Bank, Türk Hava Yolları'nı 3-1 yendi. Zirveyi yakından ilgilendiren mücadelede; 27-29, 25-18, 30-32 ve 22-25'lik setlerle kazanan sarı-siyahlılar, 8. galibiyetini alarak liderliğini sürdürdü. Türk Hava Yolları ise 2. kez mağlup oldu.