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Zirvenin hakimi Vakıfbank

Misli.com Sultanlar Ligi'nin 9. hafta maçında Vakıf- Bank, Türk Hava Yolları'nı 3-1 yendi. Zirveyi yakından ilgilendiren mücadelede; 27-29, 25-18, 30-32 ve 22-25'lik setlerle kazanan sarı-siyahlılar, 8. galibiyetini alarak liderliğini sürdürdü.

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 15 Kasım 2021 Pazartesi 06:50
Zirvenin hakimi Vakıfbank
Misli.com Sultanlar Ligi'nin 9. hafta maçında Vakıf- Bank, Türk Hava Yolları'nı 3-1 yendi. Zirveyi yakından ilgilendiren mücadelede; 27-29, 25-18, 30-32 ve 22-25'lik setlerle kazanan sarı-siyahlılar, 8. galibiyetini alarak liderliğini sürdürdü. Türk Hava Yolları ise 2. kez mağlup oldu.
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