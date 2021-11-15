Yenilmezler

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nde Halkbank fırtınası hız kesmeden sürüyor. Sezon başından beri şampiyonluk yolundaki iddiasını gösteren başkent ekibi, 8. hafta mücadelesinde Ziraat Bankkart'la karşılaştı. İlk sette hücumda etkili bir oyun ortaya koyan mavi-beyazlılar, rakibini 25-18'lik set skoruyla devirdi ve mücadelede 1-0 öne geçen taraf olmasını bildi.

SIRA BURSA'DA

İkinci sette ise daha çekişmeli bir oyun oynandı. Son anlarda iki takımın da büyük bir özveri ortaya koyduğu setin sonucu 26-24'le yine Halkbank lehine oldu. Setlerde durumu 2-0'a getiren mavi- beyazlılar, üçüncü sette de rakibine maça ortak olma şansı tanımadı. 25-21'le karşılaşmadan 3-0'lık zaferle ayrılmayı başardı. Halkbank, bu zaferle ligdeki galibiyet sayısını 8'e çıkarttı. Namağlup olarak zirvedeki yerini koruyan mavi-beyazlılar, gelecek hafta Bursa BŞB'ye konuk olacak. Ziraat Bankkart ise evinde Cizre Belediyespor'u ağırlayacak.