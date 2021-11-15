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Eczacıbaşı Dynavit CEV Kupası'nda sahne alıyor

2022 CEV Kupası’na son 16 turundan başlayacak olan Eczacıbaşı Dynavit Voleybol Takımı, ilk maçında Zeleznicar Lajkovac ile karşılaşacak.

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 15 Kasım 2021 Pazartesi 15:20
Eczacıbaşı Dynavit CEV Kupası'nda sahne alıyor
Sezonun ilk CEV Kupası maçında Eczacıbaşı, Sırbistan'ın Zeleznicar Lajkovac takımına konuk olacak. Turuncu-beyazlılar, günü çift idmanla tamamlayarak yarın sabah yola çıkacak.

Kupaya güzel bir tempoyla başlamak istediklerini söyleyen milli smaçör Hande Baladın, "Sezonun yarısına geldik sayılır ve Avrupa'da yapacağımız maçlara başlayacağız. Ligde yakaladığımız tempoyu burada da sürdürmek istiyoruz. Deplasmandaki maçlar her zaman daha zordur. Çalışmalarımızı buna göre yaptık ve Sırbistan'da da antrenmanlara devam edeceğiz. Güzel bir maç olmasını diliyorum" dedi.

Zeleznicar Lajkovac - Eczacıbaşı Dynavit karşılaşması 17 Kasım Çarşamba günü TSİ 21.00'da Hala Sportova Lajkovac'da oynanacak.
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