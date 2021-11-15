Eczacıbaşı Dynavit CEV Kupası'nda sahne alıyor

Kupaya güzel bir tempoyla başlamak istediklerini söyleyen milli smaçör Hande Baladın, "Sezonun yarısına geldik sayılır ve Avrupa'da yapacağımız maçlara başlayacağız. Ligde yakaladığımız tempoyu burada da sürdürmek istiyoruz. Deplasmandaki maçlar her zaman daha zordur. Çalışmalarımızı buna göre yaptık ve Sırbistan'da da antrenmanlara devam edeceğiz. Güzel bir maç olmasını diliyorum" dedi.
Zeleznicar Lajkovac - Eczacıbaşı Dynavit karşılaşması 17 Kasım Çarşamba günü TSİ 21.00'da Hala Sportova Lajkovac'da oynanacak.
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