Kanarya coştu

Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı, Misli.com Sultanlar Ligi 9. hafta maçında deplasmanda Kuzeyboru ile karşılaştı. 3-0 kazanan Sarı Melekler, ligdeki 8. galibiyetine imza attı. Lazareva, Meliha ve Eda'nın etkili hücumlarıyla ilk seti 25-15 kazanan sarı-lacivertliler, 1-0 öne geçti. İkinci sette, 10-10'luk eşitliğin ardından Fenerbahçe, üstünlüğü ele geçirdi. Kanarya, bu seti de 25-22 kazandı. Popovic'in açılışını yaptığı üçüncü sette Fedorovtseva, Lazareva ve Meliha'nın sayılarıyla skoru 6-2 yapan Fenerbahçe, rakibine erken mola aldırdı. Mücadelenin kalan bölümünde de rahat bir oyun sergileyen Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı seti 25-16, maçı da 3-0 kazandı. Sarı-lacivertliler, bu zaferle ligdeki 8. galibiyetini alırken; Kuzeyboru da 7. yenilgisini tattı.