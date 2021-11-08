Haberler Voleybol Galatasaray HDI Sigorta - Halkbank: 0-3 (MAÇ SONUCU) | AXA Sigorta Efeler Ligi

Galatasaray HDI Sigorta - Halkbank: 0-3 (MAÇ SONUCU) | AXA Sigorta Efeler Ligi

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 7. haftasında Halkbank, Galatasaray'ı 3-0 mağlup etti. Başkent ekibi 19-25, 15-25, 17-25'lik setlerle galibiyete uzandı.

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 08 Kasım 2021 Pazartesi 18:01
Galatasaray HDI Sigorta - Halkbank: 0-3 (MAÇ SONUCU) | AXA Sigorta Efeler Ligi

AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 7. haftasında Halkbank, Galatasaray'ı 3-0 mağlup etti.

Salon: Burhan Felek

Hakemler: Erdal Akıncı, Mehmet Topal

Galatasaray HDI Sigorta: Murat Yenipazar, Burutay Subaşı, Doğukan Ulu, Torres, Sedlacek, Emre Savaş (Beytullah Hatipoğlu, Onurcan Çakır, Cansın Hacıbekiroğlu, Yasin Aydın, Hakkı Çapkınoğlu)

Halkbank: Selçuk Keskin, Bruno, Oğuzhan Karasu, Hernandez, Efe Bayram, Vigras (Volkan Döne, Caner Ergül, Abdullah Çam, Aslan Ekşi)

Setler: 19-25, 15-25, 17-25

Süre: 83 dakika (29, 26, 28)

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