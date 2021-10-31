Filede de derbi Fenerbahçe’nin

Sultanlar Ligi'nde F.Bahçe, G.Saray'ı ağırladı. İlk seti sarı- lacivertliler 25-18 kazandı. Aslan, diğer iki seti 20-25'lik sonuçlarla alarak 2-1 öne geçti. F.Bahçe 25- 21'le eşitliği sağladı. Altın seti Kanarya 15-11'le geçti ve maçı 3-2 kazanmayı başardı.
Sultanlar Ligi'nde F.Bahçe, G.Saray'ı ağırladı. İlk seti sarı- lacivertliler 25-18 kazandı. Aslan, diğer iki seti 20-25'lik sonuçlarla alarak 2-1 öne geçti. F.Bahçe 25- 21'le eşitliği sağladı. Altın seti Kanarya 15-11'le geçti ve maçı 3-2 kazanmayı başardı. Sonuçlar: Yeşilyurt- Aydın: 1-3, Nilüfer-VakıfBank: 0-3, Bolu-Sarıyer: 3-0, K. Boru-M. Grup: 3-2, Eczacıbaşı-Ankara: 3-0.