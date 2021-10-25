Guidetti: İyi çalışıyoruz

Kadın voleybol milli takım antrenörü Giovanni Guidetti, "Yarının Sultanları" programında yaptığı açıklamada, "Projenin üçüncü sezonu başladı. Çok iyi çocuklar var. Onlarla voleybol oynuyoruz. Gençlik ve Spor Bakanımıza teşekkür ediyoruz. Oyuncular çok iyi çalışıyor" ifadelerini kullandı.
Kadın voleybol milli takım antrenörü Giovanni Guidetti, "Yarının Sultanları" programında yaptığı açıklamada, "Projenin üçüncü sezonu başladı. Çok iyi çocuklar var. Onlarla voleybol oynuyoruz. Gençlik ve Spor Bakanımıza teşekkür ediyoruz. Oyuncular çok iyi çalışıyor" ifadelerini kullandı.