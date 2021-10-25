Haberler Voleybol Guidetti: İyi çalışıyoruz

Guidetti: İyi çalışıyoruz

Kadın voleybol milli takım antrenörü Giovanni Guidetti, "Yarının Sultanları" programında yaptığı açıklamada, "Projenin üçüncü sezonu başladı. Çok iyi çocuklar var. Onlarla voleybol oynuyoruz. Gençlik ve Spor Bakanımıza teşekkür ediyoruz. Oyuncular çok iyi çalışıyor" ifadelerini kullandı.

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ekim 2021 Pazartesi 06:50
Guidetti: İyi çalışıyoruz
Kadın voleybol milli takım antrenörü Giovanni Guidetti, "Yarının Sultanları" programında yaptığı açıklamada, "Projenin üçüncü sezonu başladı. Çok iyi çocuklar var. Onlarla voleybol oynuyoruz. Gençlik ve Spor Bakanımıza teşekkür ediyoruz. Oyuncular çok iyi çalışıyor" ifadelerini kullandı.
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