Filede dev düello

Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı, Misli.com Sultanlar Ligi'nin 3. haftasında bugün VakıfBank'ın konuğu olacak. Saat 13.00'teki karşılaşmayı TRT Spor Yıldız naklen yayınlayacak. İki takım da ligde ilk iki maçını kazandı.
FenerbahçeOpet Kadın Voleybol Takımı, Misli.com Sultanlar Ligi'nin 3. haftasında bugün VakıfBank'ın konuğu olacak. Saat 13.00'teki karşılaşmayı TRT Spor Yıldız naklen yayınlayacak. İki takım da ligde ilk iki maçını kazandı. Fenerbahçe zirvede yer alırken; 17 VakıfBank ise 3. sırada bulunuyor.