İşte şampiyon

Yeni sezona Spor Toto Şampiyonlar Kupası zaferi ile başlayan son Misli.com Sultanlar Ligi ve Axa Sigorta Kupa Voley şampiyonu VakıfBank, ligde ilk maçında Yeşilyurt'u 3-0 yendi. VakıfBank Spor Sarayı'ndaki mücadeleye iyi başlayan VakıfBank ilk set 25-12 hanesine yazdırdı. Sarı-siyahlılar ikinci sette de rahat bir oyun ortaya koyarak 25-13 ile skoru 2-0'a getirdi.

SIRA ECZACIBAŞI'NDA

Üçüncü sette de hız kesmeyen ve rakibine şans tanımayan Vakıf- Bank seti 25-8, maçı da 3-0 kazanarak sezona galibiyetle giriş yapmış oldu. VakıfBank'ta Meryem Boz 15 sayı ile karşılaşmanın en skoreri olurken, Derya Cebecioğlu 10 sayı ile çift haneye ulaşan bir diğer isim oldu. Buket Gülübay ise 7 ace kaydettiği mücadeleyi 9 sayı ile tamamladı. VakıfBank sezonun ikinci haftasında 12 Ekim Salı, 18.00'de Eczacıbaşı Dynavit'e konuk olacak.

'HARİKA BİR BAŞLANGIÇ'

Vakıfbank altyapısından yetişen Buket Gülübay ve Derya Cebecioğlu açıklamalarda bulundu. Buket, "Umarım bu şekilde devam edebiliriz. Bizi destekleyen taraftarlarımıza teşekkürlerimi sunarım" dedi. Derya ise, "Lige 3-0'lık bir zaferle başlamış olmak bizleri çok mutlu etti" şeklinde konuştu.