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Eda: Sizi çok özledik

F.Bahçe Opet'in kaptanı Eda Erdem Dündar, taraftarları önünde oynamayı özlediklerini söyledi. Dündar, "1.5 senelik ayrılıktan sonra umuyorum ki taraftarımızla tribünde tekrardan buluşacağız. Sizleri çok özledik. Bu sene çok genç bir ekibiz. Herkes çok genç olduğu için güzel bir sinerji var" dedi.

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ekim 2021 Perşembe 06:50
Eda: Sizi çok özledik
F.Bahçe Opet'in kaptanı Eda Erdem Dündar, taraftarları önünde oynamayı özlediklerini söyledi. Dündar, "1.5 senelik ayrılıktan sonra umuyorum ki taraftarımızla tribünde tekrardan buluşacağız. Sizleri çok özledik. Bu sene çok genç bir ekibiz. Herkes çok genç olduğu için güzel bir sinerji var" dedi. Zorlu bir sene olacağını da kaydeden Eda, "Çünkü, çok fazla turnuva var. Oynadığımız her turnuvada birincilik istiyoruz. Keyifli bir voleybol izleteceğimize inanıyoruz" ifadelerini kullandı.
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