Milli voleybolcu Meryem Boz: Bizim hedeflerimiz her zaman yüksek

Kadınlar Voleybol Şampiyonlar Kupası Finali'nde Eczacıbaşı'nı 3-0 mağlup eden Vakıfbank'ta taraftarların en sevdiği isimlerden olan 'Mavi Fırtına' Meryem Boz, karşılaşmanın ardından İhlas Haber Ajansı'na konuştu. Sezona çok güzel bir başlangıç yaptıklarını ifade ederek sözlerine başlayan milli voleybolcu, "Sezona çok güzel bir başlangıç yaptık ve hedeflediğimiz ilk kupalı aldık. Seyirciyle oynadık. Gerçekten çok özlemişiz seyirciyi. İki takımı da tebrik ediyorum ben. Seyirci için bence izlemesi güzel bir maç oldu. Kazanan taraf olduğumuz için mutluyuz" dedi.

"HEDEFLERİMİZ YÜKSEK"

Tribünlerin kendisine gösterdiği sevgi gösterileri nedeniyle çok mutlu olduğunu ifade eden başarılı voleybolcu, "Çok mutlu oluyorum tribünleri böyle görünce. Voleybolla onlara dokunarak, genç yüreklere bu sevgiyi aşılayabildiysem ne mutlu bana. Ben çok mutlu oluyorum onları ve alkışları görünce. Teşekkür ediyorum onlara" diye konuştu. Son olarak takım olarak hedeflerinin yüksek olduğunu söyleyen Meryem Boz, "Bizim hedeflerimiz her zaman yüksek. Vakıfbank'ın çıtası her zaman yüksek oluyor. Bu oyun gözdağı olarak görülmemeli ama biz her maça aynı şekilde hazırlanacağız. Bundan sonraki kupalara da asılacağız. Umarım başarılı bir sezon olur" açıklamasını yaptı.