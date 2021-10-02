Şampiyon sezonu açtı

Türkiye Efeler Ligi Şampiyonu Ziraat Bankası Spor Kulübü'nün yeni sezon açılış yemeği Ankara'da yapıldı. Yemeğe takım oyuncuları, teknik kadro, kulüp yöneticileri ve basın mensuplarının yanı sıra Ziraat Bankası Genel Müdürü ve Kulüp Başkanı Alpaslan Çakar da katıldı. Alpaslan Çakar, yeni sezonun hem Türk voleybolu, hem de Ziraat Bankkart için başarılarla dolu bir yıl olmasını diledi. Çakar, "Hali hazırda Efeler Ligi'nde mücadele eden takımlardaki 19 oyuncu kulübümüz altyapısından yetişmiştir. Bunun yanı sıra değişik yaş kategorilerinde Milli Takım düzeyinde oynayan 13 Ziraat Bankkartlı oyuncumuz bulunmaktadır. Altyapıya ve Türk Voleyboluna verdiğimiz desteğin sportif başarı ile taçlandırılması bizi çok mutlu etti" ifadelerini kullandı.