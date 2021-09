İşbir Yatak'tan spora tam destek

Türkiye Voleybol Federasyonu ile birçok farklı alanda sponsorluk anlaşmaları yapan İşbir Yatak Türk Sporu 'na büyük katkı sağlıyor. Sporda eşitliğin sağlanmasını istediklerini belirten İşbir Yatak Genel Müdürü Ahmet Tokeri , cinsiyet eşitliği noktasında önemli bir yol kat ettiklerini belirtip, "Kadınların sporun her dalında daha çok rol alması anlamında pozitif ayrımcılığın desteklenmesi gerektiğine inanıyoruz" dedi. Ahmet Tokeri, sözlerine şöyle devam etti:Özellikle futbolda oluşan cinsiyet eşitsizliği algısının değişmesi oldukça önemli. Pozitif ayrımcılık ile bu önyargıların kırılacağına inanıyoruz. Gerçekleştirdiğimiz iş birliği ile kadınların futbolda da aktif bir şekilde yer alabileceğinin altını çizmek istiyoruz. Bu anlamda, Hakkarigücü Kadın Futbol Takımı ile gerçekleştirdiğimiz sponsorluğun kadınların desteklenmesi adına güzel bir adım olduğuna inanıyoruz. Ülkemizin kadınları, faaliyet gösterdiği her alanda muazzam başarılara imza artıyor. Türkiye Voleybol Federasyonu ile yaptığımız sponsorluğun voleybolun marka değerine büyük katkılar sağlayacağına ve ülkemizde kadın voleyboluna olan ilginin daha da artmasına imkan tanıyacağına inanıyoruz. Kadın voleybol takımımız, uluslararası arenada ülkemizi en iyi şekilde temsil ediyor. Voleybolcularımızın elde ettiği başarılar kadınların her alanda olduğu gibi sporda da büyük başarılara imza atabileceklerinin bir kanıtı. Bizler de, İşbir Yatak olarak bu başarıya ortak olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Sultanlarımızın başarılarının tüm kadınlara örnek teşkil etmesini temenni ediyoruz."