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Mert Matic Spor Toto’da

Dört sezondur Arkasspor formas giyen Mert Matic, kulübüne veda etti. Yeni sezonda Spor Toto forması giyecek milli oyuncu, "Arkas'ta geçirdiğim süre boyunca daha iyi oyuncu olmama yardımcı olan herkese teşekkür ederim. Gelecekte kalbimde kalacaksınız" ifadeleriyle ayrılığı duyurdu.

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 20 Eylül 2021 Pazartesi 06:50
Mert Matic Spor Toto’da
Dört sezondur Arkasspor formas giyen Mert Matic, kulübüne veda etti. Yeni sezonda Spor Toto forması giyecek milli oyuncu, "Arkas'ta geçirdiğim süre boyunca daha iyi oyuncu olmama yardımcı olan herkese teşekkür ederim. Gelecekte kalbimde kalacaksınız" ifadeleriyle ayrılığı duyurdu.
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