Mert Matic Spor Toto’da

Dört sezondur Arkasspor formas giyen Mert Matic, kulübüne veda etti. Yeni sezonda Spor Toto forması giyecek milli oyuncu, "Arkas'ta geçirdiğim süre boyunca daha iyi oyuncu olmama yardımcı olan herkese teşekkür ederim. Gelecekte kalbimde kalacaksınız" ifadeleriyle ayrılığı duyurdu.
Dörtsezondur Arkasspor formas giyen Mert Matic, kulübüne veda etti. Yeni sezonda Spor Toto forması giyecek milli oyuncu, "Arkas'ta geçirdiğim süre boyunca daha iyi oyuncu olmama yardımcı olan herkese teşekkür ederim. Gelecekte kalbimde kalacaksınız" ifadeleriyle ayrılığı duyurdu.