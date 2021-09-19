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Aydın BŞB finalde

Romanya’dan CSO Voluntari’ye 25-11, 25-15 ve 25-12’le 3-0 yenen Aydın, Balkan Kupası’nda adını son iki takım arasına yazdırdı.

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 19 Eylül 2021 Pazar 06:50
Aydın BŞB finalde

Şampiyon olacak takımın CEV Kadınlar Challenge Kupası'na diret olarak katılacağı Balkan Kupası'nda Romanya'dan CSO Voluntari 2005'i 3-0 mağlup eden Aydın Büyükşehir Belediyespor, finale yükseldi. Kuşadası Uğur İnan Spor Salonu'ndaki müsabakada CSO Voluntari 2005'i 25- 11, 25-15 ve 25-12'lik setlerle 3-0 mağlup etmeyi başaran Aydın Büyükşehir Belediyespor, ikinci karşılaşmasını da kazanarak adını finale yazdırdı.

KUPA AYDIN'A GELECEK
İlk maçında Kosova ekibi KV Drita'yı 3-0 mağlup eden Aydın Büyükşehir Belediyespor, CSO Voluntari 2005'i de aynı skorla geçince final biletinin sahibi oldu. Ege ekibinin finaldeki rakibi OK Jedinstvo- Aris maçıyla belli olacak. Takımın başantrenörü Alper Hamurcu, "Hedefimiz Balkan Kupası'nı Aydın'a getirmek. Kendi oyunumuzu sahaya en uygun şekilde yansıttık. Bu kupayı alarak CEV Challenge Kupası'ndaki yerimizi alacağız" dedi.

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