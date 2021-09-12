Sırbistan Türkiye voleybol maçı CANLI

A Milli Erkek Voleybol Takımı'mız, Avrupa Şampiyonası Son 16 Turu'nda Sırbistan ile kozlarını paylaşıyor. Filenin Efeleri, son Avrupa şampiyonunu eleyerek çeyrek finale çıkmak istiyor.
CANLI SKOR
SIRBİSTAN 1-1 TÜRKİYE
1. SET SONUCU: Sırbistan 25-18 Türkiye
2. SET SONUCU: Sırbistan 22-25 Türkiye
3. SET OYNANIYOR: Sırbistan 22 - 24 Türkiye
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SIRBİSTAN-TÜRKİYE VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Sırbistan Türkiye arasında oynanan voleybol maçı saat 21.30'da başladı ve TRT Spor Yıldız'dan canlı yayınlanıyor.