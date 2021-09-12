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Sırbistan Türkiye voleybol maçı CANLI

Türkiye Sırbistan voleybol maçı: A Milli Erkek Voleybol Takımı'mız, Avrupa Şampiyonası Son 16 Turu'nda Sırbistan ile kozlarını paylaşıyor. Filenin Efeleri, son Avrupa şampiyonunu eleyerek çeyrek finale çıkmak istiyor. Türkiye - Sırbistan maçının canlı skor takibi haberimizde...

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 12 Eylül 2021 Pazar 22:20 Güncelleme Tarihi: 12 Eylül 2021 Pazar 23:20
Sırbistan Türkiye voleybol maçı CANLI

A Milli Erkek Voleybol Takımı'mız, Avrupa Şampiyonası Son 16 Turu'nda Sırbistan ile kozlarını paylaşıyor. Filenin Efeleri, son Avrupa şampiyonunu eleyerek çeyrek finale çıkmak istiyor.

CANLI SKOR

SIRBİSTAN 1-1 TÜRKİYE

1. SET SONUCU: Sırbistan 25-18 Türkiye

2. SET SONUCU: Sırbistan 22-25 Türkiye

3. SET OYNANIYOR: Sırbistan 22 - 24 Türkiye

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SIRBİSTAN-TÜRKİYE VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Sırbistan Türkiye arasında oynanan voleybol maçı saat 21.30'da başladı ve TRT Spor Yıldız'dan canlı yayınlanıyor.

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