Finlandiya Türkiye voleybol maçı CANLI

2021 Avrupa Şampiyonası'nda heyecan devam ediyor. C grubunda 5. hafta mücadelesinde A Milli Erkek Voleybol Takımı'mız Finlandiya ile kozlarını paylaşıyor. Finlandiya - Türkiye maçının canlı skoru fotomac.com.tr'de...

CANLI SKOR

1. SET SONUCU: Finlandiya 25-17 Türkiye



2. SET: Finlandiya 8-6 Türkiye



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FİNLANDİYA - TÜRKİYE MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Türkiye - Finlandiya maçı saat 20:00'de başladı ve TRT Spor'da canlı yayınlanıyor. Mücadele, Finlandiya'nın Tampere kentindeki Hakametsa Arena'da oynanıyor.

TEK YENİLGİ HOLLANDA'YA!

"Filenin Efeleri" grupta oynadığı 4 maçta 3 galibiyet ve 1 mağlubiyet yaşadı. Finlandiya'nın ev sahipliği yaptığı C Grubu'nda çıktığı ilk 3 karşılaşmada Rusya, İspanya ve Kuzey Makedonya'yı mağlup ederek 8'li finallere kalmayı garantileyen "Filenin Efeleri", son müsabakasında ise Hollanda'ya mağlup oldu. Grup müsabakaları sonunda ilk 4 sırada yer alan 16 ekip, 8'li finallere yükselecek. Türkiye, bu turda çapraz eşleşme usulüne göre A Grubu'ndan bir takım ile çeyrek finale kalma mücadelesi verecek. Millilerin 8'li final karşılaşması, Polonya'da oynanacak.