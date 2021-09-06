Hoş geldiniz Sultanlar

2021 CEV Avrupa Şampiyonası'nda bronz madalya kazanan A Milli Kadın Voleybol Takımı, yurda döndü. Milli takım kafilesi, İstanbul Havalimanı'nda çiçeklerle karşılandı. Yoğun bir yaz dönemi geçirdiklerini belirten kaptan Eda Erdem Dündar, "Mutluyuz, gururluyuz. Milli takım sezonu bizim için gerçekten çok keyifli geçti. Herkesin emeğine sağlık çünkü canla başla bu yaz zaten Avrupa Şampiyonası'nda en çok çalışan ekip bizdik. Mayıs 5'ten itibaren bu takım durmaksızın çalışıyor. Madalyayla bitirdiğimiz için de çok mutluyuz. İnanılmaz bir destek görüyoruz. Türk halkını da bu madalyayla mutlu edebildiğimiz için de çok mutluyuz. Herkese destekleri için teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

HEDEF ALTIN MADALYA

Ebrar Karakurt: "Bugünkü başarımız bu takımın yapacaklarını sadece bir göstergesi olacak. Bu ülkeye daha büyük başarılar kazandırmak için her zaman çok çalışacağız. Hedefimiz bir sonraki turnuva, altın olacak."

BİZE DE BU YAKIŞIRDI

Zehra Güneş: "Destek veren herkese teşekkürler. Uzun bir süreçten sonra madalyayla döndük. Çok güzel bir şekilde bitirdik. Bu takıma da bu şekilde bitirmek yakışırdı."

VOLEYBOL RÜZGARI ESIYOR

Federasyon Başkanı Mehmet Akif Üstündağ: "Madalyalardan daha çok önemlisi güzel bir voleybol sevdası, güzel bir voleybol rüzgarı yaşanması bizleri çok mutlu etti."