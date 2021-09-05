Muhteşem Sultanlar

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2021 CEV Avrupa Şampiyonası üçüncülük maçında Hollanda'yı 3-0 yenerek, bronz madalya kazandı. Belgrad'da yapılan maça iyi başlayan milliler, set boyunca üstün bir oyun ortaya koydu. Ay-yıldızlı ekip, seti 25-20 alarak 1-0 öne geçti. İkinci sette de oyuna ağırlığını koyan Filenin Sultanları 25-19 kazanarak skoru 2-0'a getirdi. Üçüncü sette uzun süre geride olan Milliler, rakibini 20-20'de yakaladı. Son bölümü daha iyi oynayan ay-yıldızlılar, seti 25-23, maçı da 3-0 aldı. Milliler, bu skorla 2019'un ardından bir kez daha Avrupa üçüncüsü olarak bronz madalya kazandı. Hande ve Ebrar 13'er, Zehra 9, Eda 8, Tuğba 5, Cansu ile Meliha 3'er, Meryem ise 2 sayı alarak galibiyete katkı sundu.

ERDOĞAN'DAN TEBRİK MESAJI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Voleybol Şampiyonası üçüncülük maçında Hollanda'yı 3-0 yenerek bronz madalya kazanan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı kutladı. Erdoğan, twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Bizleri gururlandıran A Milli Kadın Voleybol Takımı'mızı gönülden tebrik ediyorum. Son ana kadar mücadeleyi bırakmayan Filenin Sultanları'na tüm Türkiye adına şükranlarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı.

ŞAMPİYON İTALYA

2021 CEV Avrupa Şampiyonası finalinde Sırbistan'ı 3-1 yenen İtalya şampiyon oldu. Sırbistan'ın başkenti Belgrad'daki Stark Arena'da oynanan final müsabakasında İtalya, güçlü rakibini 24-26, 25- 22, 25-19 ve 25-11'lik setlerle 3-1 mağlup etti. İtalya, Avrupa Şampiyonası tarihinde 2007 ve 2009'dan sonra üçüncü şampiyonluğunu elde etti. İtalya'da Egonu 29, Sylla 20, Pietrini de 13 sayıyla şampiyonluk maçında takımlarına önemli katkı sağladı. Sırbistan ise üst üste üçüncü kez şampiyon olma fırsatını kaçırdı.