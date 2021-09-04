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Türkiye - Hollanda maçı CANLI | Kadın Milli Voleybol 3. lük maçı izle

Avrupa Şampiyonaası yarı finalinde Filenin Sultanları, Sırbistan ile karşı karşı karşıya gelmişti. İlk seti tam 41 dakika süren maçı Sırbistan, 3-1'lik setlerle almıştı. Bu sonuçla Kadın Milli Voleybol Takımı'mız, Avrupa Şampiyonası'nda bronz madalya almak için sahaya çıkıyor. Tüm Türkiye'nin merakla beklediği Türkiye - Hollanda Kadın Voleybol milli maçını haberimizden canlı takip edebilirsiniz... | Türkiye - Hollanda Voleybol Milli Maçı Canlı

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 04 Eylül 2021 Cumartesi 18:02 Güncelleme Tarihi: 04 Eylül 2021 Cumartesi 19:11
Türkiye - Hollanda maçı CANLI | Kadın Milli Voleybol 3. lük maçı izle

A Milli Kadın Voleybol Takımı'mız, Avrupa Şampiyonası'nda brozn madalya almak için sahaya çıktı. Filenin Sultanları, 3.lük maçında Hollanda'yı devirerek Türkiye'ye dönmek istiyor.

3. Set oynanıyor

TÜRKİYE 7 - 9 HOLLANDA

1. set sonucu: Türkiye 25 - 20 Hollanda
2. set sonucu: Türkiye 25 - 19 Hollanda

TÜRKİYE HOLLANDA VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Türkiye Hollanda üçüncülük voleybol maçı ile 4 Eylül Cumartesi günü TSİ 18.00'den itibaren TRT 1'den canlı yayınlanıyor.

GRUPTAN NAMAĞLUP LİDER ÇIKTILAR

Sırbistan, Romanya, Hırvatistan ve Bulgaristan'ın ortaklaşa düzenlediği şampiyonada beşte beş yapan "Filenin Sultanları, sadece ilk maçta Romanya'ya set vermişti. Türkiye, Ukrayna'yı D grubunda geçen hafta oynanan maçta 25-14, 25-19, 26-24'lük sonuçlarla set vermeden 3-0 yenmişti.

8'li finallerde Çekya'ya üstünlük kuran ay-yıldızlı takım, çeyrek finalde ise Polonya'yı mağlup etti. Milli takım, bu müsabakaların 5'ini 3-0, 2'sini ise 3-1'lik skorlarla kazandı. Yarı finalde Sırbistan ile karşılaşan milliler sahadna 3-1 mağlup ayrıldı.

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