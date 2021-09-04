Türkiye - Hollanda maçı CANLI | Kadın Milli Voleybol 3. lük maçı izle

A Milli Kadın Voleybol Takımı'mız, Avrupa Şampiyonası'nda brozn madalya almak için sahaya çıktı. Filenin Sultanları, 3.lük maçında Hollanda'yı devirerek Türkiye'ye dönmek istiyor.

3. Set oynanıyor

TÜRKİYE 7 - 9 HOLLANDA

1. set sonucu: Türkiye 25 - 20 Hollanda

2. set sonucu: Türkiye 25 - 19 Hollanda



TÜRKİYE HOLLANDA VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Türkiye Hollanda üçüncülük voleybol maçı ile 4 Eylül Cumartesi günü TSİ 18.00'den itibaren TRT 1'den canlı yayınlanıyor.

GRUPTAN NAMAĞLUP LİDER ÇIKTILAR

Sırbistan, Romanya, Hırvatistan ve Bulgaristan'ın ortaklaşa düzenlediği şampiyonada beşte beş yapan "Filenin Sultanları, sadece ilk maçta Romanya'ya set vermişti. Türkiye, Ukrayna'yı D grubunda geçen hafta oynanan maçta 25-14, 25-19, 26-24'lük sonuçlarla set vermeden 3-0 yenmişti.

8'li finallerde Çekya'ya üstünlük kuran ay-yıldızlı takım, çeyrek finalde ise Polonya'yı mağlup etti. Milli takım, bu müsabakaların 5'ini 3-0, 2'sini ise 3-1'lik skorlarla kazandı. Yarı finalde Sırbistan ile karşılaşan milliler sahadna 3-1 mağlup ayrıldı.