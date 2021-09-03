Sultanlar final aşkına

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2021 Avrupa Şampiyonası yarı final maçında bugün son şampiyon Sırbistan ile karşılaşacak. Sırbistan'ın başkenti Belgrad'daki Stark Arena'da oynanacak müsabaka, 18.00'de başlayacak. Maç, TRT 1'den naklen yayımlanacak. "Filenin Sultanları" şampiyonada oynadığı 7 maçı kazanarak yarı finale yükseldi. Milli Takımı, 2019 Avrupa Şampiyonası finalinde mağlup olduğu Sırbistan'a üstünlük kurarak rövanşı almak istiyor.
A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2021 Avrupa Şampiyonası yarı final maçında bugün son şampiyon Sırbistan ile karşılaşacak. Sırbistan'ın başkenti Belgrad'daki Stark Arena'da oynanacak müsabaka, 18.00'de başlayacak. Maç, TRT 1'den naklen yayımlanacak. "Filenin Sultanları" şampiyonada oynadığı 7 maçı kazanarak yarı finale yükseldi. Milli Takımı, 2019 Avrupa Şampiyonası finalinde mağlup olduğu Sırbistan'a üstünlük kurarak rövanşı almak istiyor.