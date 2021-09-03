Helal olsun Efeler

A Milli Erkek Voleybol Takımımız, 2021 Avrupa şampiyonası C Grubu ilk maçında karşılaştığı Rusya'yı 3-1 mağlup etti. Uzatmaya giden ilk seti 29-27 kazanan ay-yıldızlılar, ikinci seti 16-25 kaybedince durum 1-1'e geldi. 3. seti etkili oyunuyla 26-21'lik skorla yine üstün tamamayan Filenin Efeler, 4. seti 25-19 bitirip galibiyete ulaştı. Millilerin, grupta oynayacağı diğer maçlar şöyle: Bugün 17.00 Türkiye-İspanya, 5 Eylül Pazar 14.00 Makedonya-Türkiye, 6 Eylül Pazartesi 20.00 Türkiye-Hollanda, 8 Eylül Çarşamba 20.00 Finlandiya-Türkiye.