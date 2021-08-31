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Türkiye - Polonya voleybol maçı ne zaman? Türkiye maçı saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası

Filenin Sultanları, tarih yazmak için sahaya çıkacak. Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'nda muhteşem bir performans sergileyen milliler, CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası'da namağlup devam ediyor. Çeyrek final maçında Polonya ile oynayacak olan Türkiye, kazanarak yarı finale kalmak istiyor. Maçın yayın saati ve kanalı sporseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Türkiye - Polonya voleybol maçı ne zaman? Türkiye maçı saat kaçta? Hangi kanalda?

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ağustos 2021 Salı 19:02 Güncelleme Tarihi: 31 Ağustos 2021 Salı 19:31
Türkiye - Polonya voleybol maçı ne zaman? Türkiye maçı saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası

CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda fırtına gibi esen A Milli Kadın Voleybol takımı Romanya, Ukrayna, İsveç, Finlandiya, Hollanda ve Çeykya'yı yenerek Çeyrek finale namağlup gelmeyi başardı. Çeyrek finalde Polonya ile eşleşen milliler, yarı final için mücadele edecek. Peki, Türkiye - Polonya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

TÜRKİYE - POLONYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Türkiye - Polonya maçı 31 Ağustos Salı günü 20.30'da TRT 1'de canlı yayınlanacak.

YARI FİNAL VE FİNAL SIRBİSTAN'DA!

Çeyrek final ile yarı final karşılaşmaları da 31 Ağustos-3 Eylül tarihlerinde yapılacak. Şampiyonluk ve üçüncülük müsabakaları ise 4 Eylül'de oynanacak. Yarı final ile final müsabakalarına ise Sırbistan ev sahipliği yapacak.

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