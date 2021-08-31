Haberler Voleybol Türkiye - Polonya voleybol maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? | CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası

Türkiye - Polonya voleybol maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? | CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası

Türkiye Kadın Milli Voleybol Takımı'mız, Avrupa Şampiyonası D Grubu'nda oynadığı 5 müsabakanın hepsinden galibiyetle ayrılmıştı. Filenin Sultanları, son 16 turunda Çekya ile karşı karşıya gelmiş ve zorlu rakibini setlerde 3-1 devirmiş, ve çeyrek finale yükseldi. Milli takımımız, çeyrek finalde Polonya ile karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve diğer tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Türkiye - Polonya maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylar... | Türkiye - Polonya

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ağustos 2021 Salı 15:14 Güncelleme Tarihi: 31 Ağustos 2021 Salı 15:14
Türkiye - Polonya voleybol maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? | CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası

CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda fırtına gibi esen A Milli Kadın Voleybol takımı Romanya, Ukrayna, İsveç, Finlandiya, Hollanda ve Çeykya'yı yenerek Çeyrek finale namağlup gelmeyi başardı. Çeyrek finalde Polonya ile eşleşen milliler, yarı final için mücadele edecek. Peki, Türkiye - Polonya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

TÜRKİYE - POLONYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Türkiye - Polonya maçı 31 Ağustos Salı günü 20.30'da TRT 1'de canlı yayınlanacak.

YARI FİNAL VE FİNAL SIRBİSTAN'DA!

Çeyrek final ile yarı final karşılaşmaları da 31 Ağustos-3 Eylül tarihlerinde yapılacak. Şampiyonluk ve üçüncülük müsabakaları ise 4 Eylül'de oynanacak. Yarı final ile final müsabakalarına ise Sırbistan ev sahipliği yapacak.

SON DAKİKA