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Filenin Sultanları yarı finalde! Türkiye Polonya : 3-0 | MAÇ SONUCU

Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda heyecan çeyrek final karşılaşmalarıyla devam ediyor. A Milli Kadın Voleybol Takımı'mız, yarı finale çıkmak için Polonya ile karşılaştı. Gruplarda 5 maçının tümünü kazanan ve yalnızca Romanya'ya bir set veren Filenin Sultanları, son 16 turunda ise Çekya'yı 3-1'lik skorla elemişti. Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı'mız, Polonya'yı da 3-0 mağlup etti ve adını yarı finale yazdırdı. Millilerimizin rakibi Sırbistan - Fransa maçının galibi olacak.

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ağustos 2021 Salı 21:58 Güncelleme Tarihi: 31 Ağustos 2021 Salı 22:15
Filenin Sultanları yarı finalde! Türkiye Polonya : 3-0 | MAÇ SONUCU

CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası çeyrek final maçında A Milli Kadın Voleybol Takımı, Polonya ile karşı karşıya geldi.

Filenin Sultanları, rakibini 25-18, 25-14 ve 25-23 setlerle 3-0 mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı.

Milliler, yarı finalde Sırbistan - Fransa maçının galibiyle karşılaşacak.

1. Set sonucu: TÜRKİYE 25-18 POLONYA

2. Set sonucu: TÜRKİYE 25-14 POLONYA

3. Set sonucu: TÜRKİYE 25-23 POLONYA

YARI FİNAL VE FİNAL SIRBİSTAN'DA!

Çeyrek final ile yarı final karşılaşmaları da 31 Ağustos-3 Eylül tarihlerinde yapılacak. Şampiyonluk ve üçüncülük müsabakaları ise 4 Eylül'de oynanacak. Yarı final ile final müsabakalarına ise Sırbistan ev sahipliği yapacak.

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