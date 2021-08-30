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Türkiye - Polonya voleybol takımı maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? | CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası

Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda 5. olan A Milli Kadın Voleybol Takımı, CEV Avrupa Voleybol Şampiyonasında tarih yazıyor. Grup aşamalarında tüm maçları kazanan Türkiye, son 16 turunda Çekya'yı da eledi. Çeyrek finalde Polonya ile karşılaşacak. Maçın yayın saati, kanalı ve diğer tüm detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Türkiye - Polonya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ağustos 2021 Pazartesi 14:14 Güncelleme Tarihi: 30 Ağustos 2021 Pazartesi 14:15
Türkiye - Polonya voleybol takımı maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? | CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası

CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda fırtına gibi esen A Milli Kadın Voleybol takımı Romanya, Ukrayna, İsveç, Finlandiya, Hollanda ve Çeykya'yı yenerek Çeyrek finale namağlup gelmeyi başardı. Çeyrek finalde Polonya ile eşleşen milliler, yarı final için mücadele edecek. Peki, Türkiye - Polonya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

TÜRKİYE - POLONYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Türkiye - Polonya maçı 31 Ağustos Salı günü 16:00'da TRT 1'de canlı yayınlanacak.

YARI FİNAL VE FİNAL SIRBİSTAN'DA!

Çeyrek final ile yarı final karşılaşmaları da 31 Ağustos-3 Eylül tarihlerinde yapılacak. Şampiyonluk ve üçüncülük müsabakaları ise 4 Eylül'de oynanacak. Yarı final ile final müsabakalarına ise Sırbistan ev sahipliği yapacak.

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