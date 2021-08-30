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Türkiye - Polonya maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? | Kadın Voleybol Milli Takım maçı ne zaman? Hangi kanalda?

Son dakika haberi... Türkiye, Avrupa Şampiyonası D Grubu'ndan lider çıkmasının ardından Çekya ile karşı karşıya gelmiş ve mücadeleden, setlerde 3-1'lik galibiyetle ayrılmış ve adını çeyrek finale yazdırmıştı. Filenin Sultanları, çeyrek finalde de Polonya ile karşı karşıya gelecek. Peki, milli gururlarımız Kadın Milli Voleybol Takımı'mızın Polonya maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylar... | Kadın Milli Voleybol Takımı haberleri

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ağustos 2021 Salı 00:04
Türkiye - Polonya maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? | Kadın Voleybol Milli Takım maçı ne zaman? Hangi kanalda?

CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda fırtına gibi esen A Milli Kadın Voleybol takımı Romanya, Ukrayna, İsveç, Finlandiya, Hollanda ve Çeykya'yı yenerek Çeyrek finale namağlup gelmeyi başardı. Çeyrek finalde Polonya ile eşleşen milliler, yarı final için mücadele edecek. Peki, Türkiye - Polonya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

TÜRKİYE - POLONYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Türkiye - Polonya maçı 31 Ağustos Salı günü 20.30'da TRT 1'de canlı yayınlanacak.

YARI FİNAL VE FİNAL SIRBİSTAN'DA!

Çeyrek final ile yarı final karşılaşmaları da 31 Ağustos-3 Eylül tarihlerinde yapılacak. Şampiyonluk ve üçüncülük müsabakaları ise 4 Eylül'de oynanacak. Yarı final ile final müsabakalarına ise Sırbistan ev sahipliği yapacak.

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