Ne de olsa Sultanlar

Tokyo Olimpiyatları'nda 5'inci olan A Milli Kadın Voleybol Takımı, Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda son 8 takım arasına kaldı. Bulgaristan'ın Plovdiv şehrinde Çekya'yla karşılaşan ay-yıldızlılar rakibini 3-1 mağlup etti. Mücadeleye iyi başlayan Filenin Sultanları, ilk seti 25-13 kazandı. İkinci sette rakibinin etkili oyununa karşı koyamayınca durum 22-25'le eşitlendi: 1-1. Üçüncü sette 25-14'lük üstünlük kuran ay-yıldızlılar, son seti de 25-13 aldı. Mücadeleden 3-1'lik zaferle ayrılan Türkiye, şampiyonada çeyrek finale yükseldi.