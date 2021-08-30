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Ne de olsa Sultanlar

Avrupa Voleybol Şampiyonası’nda Çekya’yla karşılaşan milliler, rakibini 25-13, 22-25, 25-14 ve 25-13’lük setlerle 3-1 yendi ve adını son 8 takım arasına yazdırdı.

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ağustos 2021 Pazartesi 06:50
Ne de olsa Sultanlar
Tokyo Olimpiyatları'nda 5'inci olan A Milli Kadın Voleybol Takımı, Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda son 8 takım arasına kaldı. Bulgaristan'ın Plovdiv şehrinde Çekya'yla karşılaşan ay-yıldızlılar rakibini 3-1 mağlup etti. Mücadeleye iyi başlayan Filenin Sultanları, ilk seti 25-13 kazandı. İkinci sette rakibinin etkili oyununa karşı koyamayınca durum 22-25'le eşitlendi: 1-1. Üçüncü sette 25-14'lük üstünlük kuran ay-yıldızlılar, son seti de 25-13 aldı. Mücadeleden 3-1'lik zaferle ayrılan Türkiye, şampiyonada çeyrek finale yükseldi.
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