Bizi destekleyin

2021 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda çeyrek finale yükselen A Milli Takım, Bulgaristan'a gitti. Takımın moralinin iyi olduğunu anlatan Başantrenör Giovanni Guidetti, "Takımın iyi kondisyonu var. Romanya'da beş iyi maç oynadık. Her maç üstüne koyarak oynadık. Türk taraftarlardan destek bekliyoruz" dedi. Kaptan Eda Erdem Dündar, "Keyifler çok yerinde. Beşte beşle Bulgaristan'a geldik. O yüzden mutluyuz" dedi. Milliler, 29 Ağustos'ta Çekya ile karşılaşacak. Kazanan, Polonya-Ukrayna galibiyle karşılaşacak. Maçlar TRT Spor ekranlarında olacak