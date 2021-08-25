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Türkiye Çekya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Türkiye Çekya voleybol maçıAvrupa Voleybol Şampiyonası'nda D Grubu'nda mücadele eden Filenin Sultanları, 5 maçının tümünü kazanarak grubu lider tamamlamıştı. Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı'mızın 8'li finallerdeki rakibi de belli oldu. Milliler 29 Ağustos Pazar günü Çekya ile mücadele edecek. Peki Türkiye Çekya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte tüm detaylar...

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ağustos 2021 Çarşamba 12:53
Türkiye Çekya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

2021 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda 8'li finallere yükselen A Milli Takım'ın rakibi Çekya oldu.

D Grubu'ndaki son maçında Hollanda'yı 3-0 yenen ve lider olarak tur atlayan ay-yıldızlı ekip, Bulgaristan'a 3-0 mağlup olan ve B Grubu'nu dördüncü sırada tamamlayan Çekya ile eşleşti.

TÜRKİYE ÇEKYA VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

Türkiye ile Çekya arasındaki mücadele, 29 Ağustos Pazar günü Bulgaristan'ın Plovdiv kentinde oynanacak. Mücadelenin saati henüz belli olmazken karşılaşma TRT Spor Yıldız ekranlarından canlı yayınlanacak.

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