Türkiye Hollanda CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

A Milli Kadın Voleybol Takımı, CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası D Grubu'ndaki beşinci maçında Hollanda ile karşılaşacak. CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası grup maçlarında A Milli Kadın Voleybol Takımı, Romanya'yı 3-1, Ukrayna'yı da 3-0, İsveç'i 3-0 ve Finlandiya'yı 3-0 yendi. D Grubu'ndaki beşinci müsabakasında Hollanda ile mücadele edecek. Peki, Türkiye Hollanda maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
TÜRKİYE HOLLANDA MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Türkiye Hollanda maçı 24 Ağustos Salı günü saat 17:30'da TRT Spor'da canlı yayınlanacak.