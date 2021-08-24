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Türkiye Hollanda CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

A Milli Kadın Voleybol Takımı 2021 CEV Kadınlar Avrupa Şampiyonası D Grubu beşinci maçında Hollanda ile karşı karşıya gelecek. Grupta çıktığı ilk 4 maçında da rakiplerini mağlup etmeyi başaran Filenin Sultanları beşinci maçında da mutlak galibiyet istiyor. Zorlu karşılaşma öncesi sporseverler Türkiye-Hollanda maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? gibi soruların yanıtlarını arıyor. İşte detaylar...

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ağustos 2021 Salı 14:26 Güncelleme Tarihi: 24 Ağustos 2021 Salı 14:26
Türkiye Hollanda CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

A Milli Kadın Voleybol Takımı, CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası D Grubu'ndaki beşinci maçında Hollanda ile karşılaşacak. CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası grup maçlarında A Milli Kadın Voleybol Takımı, Romanya'yı 3-1, Ukrayna'yı da 3-0, İsveç'i 3-0 ve Finlandiya'yı 3-0 yendi. D Grubu'ndaki beşinci müsabakasında Hollanda ile mücadele edecek. Peki, Türkiye Hollanda maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

TÜRKİYE HOLLANDA MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Türkiye Hollanda maçı 24 Ağustos Salı günü saat 17:30'da TRT Spor'da canlı yayınlanacak.

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