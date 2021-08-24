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Avrupa Voleybol Şampiyonası | Hollanda - Türkiye CANLI

Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda D Grubu'nda mücadele eden Türkiye Kadın Milli Voleybol Takımı'mız, 5. ve son maçında Hollanda ile karşılaşıyor. Daha önceki 4 maçını da kazanan millilerimizin Hollanda maçını canlı olarak haberimizden takip edebilirsiniz...

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ağustos 2021 Salı 17:34 Güncelleme Tarihi: 24 Ağustos 2021 Salı 18:32
Avrupa Voleybol Şampiyonası | Hollanda - Türkiye CANLI

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2021 CEV Avrupa Şampiyonası'ndaki 5. maçında Hollanda ile karşılaşıyor.

CANLI SKOR

1. Set: Hollanda 21-25 Türkiye
2. Set: Hollanda 21-25 Türkiye
3. Set: Hollanda 1-1 Türkiye

HOLLANDA - TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Hollanda Türkiye maçı saat 17.30'da başladı ve TRT Spor'dan naklen yayınlanıyor.

GRUPTAN KAÇ TAKIM ÇIKACAK?

Turnuvada 24 takım 4 grupta mücadele ediyor. Grup müsabakaları sonunda ilk 4 sırada yer alan 16 ekip, 8'li finallere yükselecek. A Milli Kadın Voleybol Takımı, şampiyonada Romanya'nın ev sahipliği yapacağı D Grubu'nda mücadele ediyor. Şampiyonada grup maçları 18-26 Ağustos'ta, 8'li finaller ise 28-30 Ağustos'ta oynanacak. Çeyrek final ile yarı final karşılaşmalarının 31 Ağustos-3 Eylül tarihlerinde yapılacağı turnuvada şampiyonluk ve üçüncülük müsabakaları ise 4 Eylül'de oynanacak.

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