Türkiye - Finlandiya CANLI | Türkiye-Finlandiya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Grupta oynadığı 3 maçta sırasıyla Romanya'yı 3-1 ve Ukrayna ile İsveç'i de 3-0 mağlup etmeyi başaran Filenin Sultanları gruptaki 4. maçında Finlandiya ile karşılaşıyor.

CEV Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nda 3'te 3 yaparak yoluna kayıpsız devam eden A Milli Kadın Voleybol Takımı'mız bu maçı da kazanarak galibiyet serisini sürdürmek istiyor.

Peki, Türkiye - Finlandiya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Türkiye-Fİnlandiya maçı 23 Ağustos Pazartesi günü saat 20.30'da başladı ve TRT Spor Yıldız'dan canlı olarak yayınlanıyor.

CANLI SKOR:

Birinci set sonucu: Türkiye 25 - 19 Finlandiya

İkinci set sonucu: Türkiye 25 - 12 Finlandiya

Üçüncü set oynanıyor: Türkiye 17 - 9 Finlandiya