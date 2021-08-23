Rakipsizler!

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın son kurbanı İsveç oldu. Avrupa Şampiyonası'nda Romanya ve Ukrayna'yı mağlup eden ay-yıldızlı kızlar, dün de İsveç'i set vermeden geçti. Grupta 3'te 3 ile yoluna devam eden Filenin Sultanları, İsveçli Isabelle Haak'ın ilk setin son bölümünde yaptığı hatalarla oyuna ortak oldu ve kıyasıya mücadeleye sahne olan bu seti 31-29 aldı. Milliler, ikinci sete hızlı başladı ve 8-0'lık seri yakaladı.

RAKİP FİNLANDİYA

İkinci setten 25-21'lik skorla üstün ayrılan ay-yıldızlı ekibimiz, son seti rahat kazandı. Bu bölümde blokta etkili olan Türkiye, rakibinin manşet hatalarının devam ettiği 3. seti 25-11 gibi farklı bir skorla kazandı ve salondan 3-0 galip ayrıldı. Grupta namağlup unvanını koruyan A Milli Takım, Avrupa Şampiyonası'ndaki 4. maçında bugün Finlandiya ile karşılaşacak. Bu maç 20.30'da başlayacak.