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CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası | Türkiye Finlandiya : 3-0 MAÇ SONUCU

A Milli Kadın Voleybol Takımı'mız, CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası D Grubu'ndaki dördüncü maçında Finlandiya ile karşılaştı. Avrupa Şampiyonası'na 3-1'lik Romanya galibiyeti ile başlayan daha sonra ise sırasıyla Ukrayna ve İsveç'i 3-0'la geçen millilerimiz, Finlandiya karşısında da parkeden 3-0'lık sonuçla ayrıldı.

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ağustos 2021 Pazartesi 21:52 Güncelleme Tarihi: 23 Ağustos 2021 Pazartesi 22:02
CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası | Türkiye Finlandiya : 3-0 MAÇ SONUCU

A Milli Kadın Voleybol Takımı'mız, CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası D Grubu'ndaki dördüncü maçında Finlandiya ile karşılaştı.

Avrupa Şampiyonası'na 3-1'lik Romanya galibiyeti ile başlayan daha sonra ise sırasıyla Ukrayna ve İsveç'i 3-0'la geçen millilerimiz, Finlandiya karşısında da parkeden 3-0'lık sonuçla ayrıldı.

Millilerimiz, gruptaki 5. maçımızda 24 Ağustos'ta Hollanda ile karşılaşacak.

TÜRKİYE-FİNLANDİYA SET SONUÇLARI

1. Set Sonucu: Türkiye 25-19 Finlandiya
2. Set Sonucu: Türkiye 25-12 Finlandiya
3. Set Sonucu: Türkiye 25-15 Finlandiya

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