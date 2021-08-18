Haberler Voleybol Filenin Sultanları galibiyetle başladı | Romanya 1-3 Türkiye (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Filenin Sultanları galibiyetle başladı | Romanya 1-3 Türkiye (MAÇ SONUCU - ÖZET)

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 2021 CEV Kadınlar Avrupa Şampiyonası ilk maçında ev sahibi Romanya ile karşı karşıya geldi. Filenin Sultanları zorlu karşılaşmada rakibini 3-1'lik skorla devirdi.

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ağustos 2021 Çarşamba 22:26 Güncelleme Tarihi: 18 Ağustos 2021 Çarşamba 22:34
Filenin Sultanları galibiyetle başladı | Romanya 1-3 Türkiye (MAÇ SONUCU - ÖZET)

A Milli Kadın Voleybol Takımı'mız, 2021 CEV Kadınlar Avrupa Şampiyonası ilk maçında ev sahibi Romanya'yı ilk setini kaybettiği mücadelede 3-1 mağlup ederek turnuvaya galibiyetle başladı.

"FİLENİN SULTANLARI" D GRUBU'NDA YER ALIYOR

A Milli Kadın Voleybol Takımı, şampiyonada Romanya'nın ev sahipliği yaptığı D Grubu'nda mücadele ediyor.

Son Avrupa ikincisi unvanıyla organizasyona katılan "Filenin Sultanları", D Grubu'nda ev sahibi ülkenin yanı sıra İsveç, Finlandiya, Ukrayna ve Hollanda karşı karşıya gelecek.

İŞTE MAÇ TAKVİMİ

2021 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda Türkiye'nin D Grubu'ndaki maç programı şöyle:

20 Ağustos:

20.30 Türkiye-Ukrayna

22 Ağustos:

17.30 Türkiye-İsveç

23 Ağustos:

20.30 Türkiye-Finlandiya

24 Ağustos:

17.30 Hollanda-Türkiye

ŞAMPİYONADA YER ALAN GRUPLAR ŞU ŞEKİLDE;

A Grubu: Sırbistan, Azerbaycan, Belçika, Bosna Hersek, Fransa, Rusya.

B Grubu: Bulgaristan, Çekya, Almanya, Yunanistan, Polonya, İspanya.

C Grubu: Hırvatistan, Belarus, Macaristan, İtalya, Slovakya, İsviçre.

D Grubu: Romanya, Türkiye, Finlandiya, İsveç, Hollanda, Ukrayna.

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