Filenin Sultanları galibiyetle başladı | Romanya 1-3 Türkiye (MAÇ SONUCU - ÖZET)

A Milli Kadın Voleybol Takımı'mız, 2021 CEV Kadınlar Avrupa Şampiyonası ilk maçında ev sahibi Romanya'yı ilk setini kaybettiği mücadelede 3-1 mağlup ederek turnuvaya galibiyetle başladı.
"FİLENİN SULTANLARI" D GRUBU'NDA YER ALIYOR
A Milli Kadın Voleybol Takımı, şampiyonada Romanya'nın ev sahipliği yaptığı D Grubu'nda mücadele ediyor.
Son Avrupa ikincisi unvanıyla organizasyona katılan "Filenin Sultanları", D Grubu'nda ev sahibi ülkenin yanı sıra İsveç, Finlandiya, Ukrayna ve Hollanda karşı karşıya gelecek.
İŞTE MAÇ TAKVİMİ
2021 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda Türkiye'nin D Grubu'ndaki maç programı şöyle:
20 Ağustos:
20.30 Türkiye-Ukrayna
22 Ağustos:
17.30 Türkiye-İsveç
23 Ağustos:
20.30 Türkiye-Finlandiya
24 Ağustos:
17.30 Hollanda-Türkiye
ŞAMPİYONADA YER ALAN GRUPLAR ŞU ŞEKİLDE;
A Grubu: Sırbistan, Azerbaycan, Belçika, Bosna Hersek, Fransa, Rusya.
B Grubu: Bulgaristan, Çekya, Almanya, Yunanistan, Polonya, İspanya.
C Grubu: Hırvatistan, Belarus, Macaristan, İtalya, Slovakya, İsviçre.
D Grubu: Romanya, Türkiye, Finlandiya, İsveç, Hollanda, Ukrayna.