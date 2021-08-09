Tokyo’da şampiyon ABD

Tokyo Olimpiyat Oyunları kadınlar voleybol finalinde ABD, Brezilya'yı 3-0 mağlup ederek altın madalya kazandı. Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda kadınlar voleybolda final heyecanı yaşandı. Finalde ABD ile Brezilya karşı karşıya geldi. ABD, Ariake Arena'da oynanan müsabakada Brezilya'yı 25-21, 25-20 ve 25-14'lük setlerle 3-0 mağlup ederek altın madalyanın sahibi oldu. ABD böylece kadın voleybolunda ilk kez olimpiyat şampiyonluğu elde etti. Drews 15 sayı ile maçın en skorer ismi olurken; Vakıfbank forması giyen Michelle Bartsch-Hackley 14 sayıyla oynadı. Brezilya'da ise Fe Garay 11, Vakıfbank'ın yıldızı Gabi 10 sayı kaydetti. Türkiye ile aynı grupta mücadele eden ABD, turnuvayı tek yenilgiyle tamamladı. Millilerimizi 3-2 mağlup eden ABD, 8 maçta grupta sadece Rusya Olimpiyat Komitesi'ne 3-0'lık sonuçla mağlup olmuştu.