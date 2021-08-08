Eczacıbaşı start verdi

Eczacıbaşı Kadın Voleybol Takımı yeni sezon hazırlıklarına başladı. Altyapı destekli kadroyla çalışan turuncu-beyazlılarda, milli takımlarıyla mücadele eden Hande Baladın, Simge Aköz, Yasemin Güveli, Tijana Boskovic, Maja Ognjenovic ve Jordan Thompson hazırlıklarda yer almadı. Belçikalı orta oyuncu Laura Heyrman ileriki günlerde takıma katılacak.
Eczacıbaşı Kadın Voleybol Takımı yeni sezon hazırlıklarına başladı. Altyapı destekli kadroyla çalışan turuncu-beyazlılarda, milli takımlarıyla mücadele eden Hande Baladın, Simge Aköz, Yasemin Güveli, Tijana Boskovic, Maja Ognjenovic ve Jordan Thompson hazırlıklarda yer almadı. Belçikalı orta oyuncu Laura Heyrman ileriki günlerde takıma katılacak.