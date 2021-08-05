Haberler Voleybol Son dakika spor haberleri: Türkiye voleybolda 2021 FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak!

Son dakika spor haberleri: Türkiye voleybolda 2021 FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak!

Son dakika spor haberi... Türkiye, voleybolda 2021 FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak. İki Türk takımının katılacağı dev organizasyıon 14-19 Aralık 2021 tarihleri arasında düzenlenecek.

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ağustos 2021 Perşembe 13:38 Güncelleme Tarihi: 05 Ağustos 2021 Perşembe 13:53
Son dakika spor haberleri: Türkiye voleybolda 2021 FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak!

Son yıllarda hem salon voleybolunda hem de plaj voleybolunda uluslararası seviyede birçok önemli organizasyona ev sahipliği yapan Türkiye, 14-19 Aralık 2021 tarihlerinde ilk kez FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Voleybol Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak.

Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) tarafından 1991 yılından bu yana organize edilen Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda Türkiye; kadınlar kategorisinde 6 şampiyonluk, 2 ikincilik ve 4 üçüncülük elde etti.

Avrupa kıtasından Şampiyonlar Ligi'ni ilk üç sırada tamamlayan takımlar, Amerika kıtasından kulüpler şampiyonu ve ikincisi, Asya kıtasından kulüpler şampiyonu ve ikincisi ile FIVB tarafından wild card ile davet edilen kulüpler arasında gerçekleştirilen dev organizasyona ev sahipliği yapacak şehir ise ilerleyen günlerde belli olacak.

Türkiye, FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Voleybol Şampiyonası'na iki takımla katılacak.

SON DAKİKA