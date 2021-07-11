Hayallere çok yakınız

Tokya Olimpiyat Oyunları'nda mücadele edecek A Milli Kadın Voleybol Takımı oyuncusu Naz Aydemir Akyol, en iyi oyunlarını ortaya koymaları gerektiğini söyledi. Hazırlıklarını kısa bir süre kala İstanbul'da sürdüren Sultanlar'ın başarılı oyuncusu, "Bir şeyleri başarabilmek için maç maç gidip, her maç en iyi oyunumuzu ortaya koymamız gerekiyor. Umarım hayallerimizi gerçekleştirebiliriz" ifadelerini kullandı.



ÇOK FARKLI BİR DUYGU

Naz Aydemir Akyol, sözlerini şöyle sürdürdü: "Olimpiyatlar çok farklı bir organizasyon, daha önce oynadığımız hiçbir turnuvaya benzemiyor. 2012 yılında oraya gittiğimde çok farklı duygular yaşadım, şimdi apayrı duygular ve heyecanlarla gidiyorum. Bu sefer anne olarak gidiyorum. O yüzden çok daha heyecanlı ve gururluyum. Tabii bir de işin hasret boyutu var ama sonu güzel noktalandıktan sonra her şeyin telafisi var."